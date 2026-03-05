Нурмагомедов и Махачев отказались играть с певцом The Limba в падел

Певец The Limba рассказал, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев назвали его нефором и отказались играть с ним в падел.

© Sports.ru

«Мой знакомый играл в падел с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым. И им не хватало человека. Он им говорит: «Давайте я друга позову». Они сказали: «Покажи его инстаграм, как он выглядит». Он им показал, а они: «Да не, нефор какой-то», – сказал музыкант.

Напомним, The Limba сыграл за «Амкал» в матче первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Кванта» (3:1) летом 2025-го.