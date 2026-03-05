Победа ЦСКА над «Краснодаром» принесла россиянину почти 4 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1 миллион рублей на победу ЦСКА над «Краснодаром» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин сделал ставку в концовке первого тайма. На тот момент краснодарцы вели со счетом 1:0, а коэффициент на победу красно-синих составлял 3,97.

Во втором тайме ЦСКА забил три гола и одержал победу. Ставка россиянина сыграла, и он пополнил свой счет почти на 4 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 1 миллион рублей на три футбольных матча. Все три прогноза оказались верными, и он выиграл 3,8 миллиона рублей.