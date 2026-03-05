Сила правды: кому участие наших спортсменов в Паралимпиаде жить мешает

Историческое возвращение российских паралимпийцев с флагом и гимном на главный международный старт породило громкий скандал и ярко показало, кто стоит на позициях объединяющей силы спорта, а кто на самом деле использует его в своих корыстных политических интересах.

© paralymp.ru

Вечером 6 марта 2026 года в Италии на старинной «Арена ди Верона» состоится открытие Паралимпийских зимних игр. Они соберут около 665 спортсменов, настоящих героев, сумевших преодолеть свои трудности, для участия в 79 медальных соревнованиях по шести видам спорта: паралимпийским горнолыжным видам спорта, парабиатлону, паралимпийским лыжным гонкам, паралимпийскому хоккею на льду, паралимпийскому сноуборду и керлингу на колясках.

Эти Игры имеют историческое значение. Они приурочены к 50-летию первых Паралимпийских зимних игр, а также ознаменуют возвращение Игр в Италию во второй раз в истории, спустя 20 лет после Турина 2006 года.

В программе Паралимпиады впервые будет представлен новый вид спорта — смешанные парные соревнования по керлингу на колясках.

Для нашей страны эти игры тоже очень важны. Они станут первыми за 12 лет для российских параспортсменов с использованием национальной символики. После публикации печально известного доклада Макларена в 2016 году, обвинявшего Россию в якобы существующей государственной программе использования допинга в спорте, именно Международный паралимпийский комитет наложил наиболее строгие санкции на наших атлетов, приостановив членство Паралимпийского комитета России. А весной 2022 года и вовсе исключил наших спортсменов, уже приехавших в Пекин, из участия в предыдущих зимних Играх.

Ситуация поменялась в сентябре 2025 года, когда на международной конференции Международного паралимпийского комитета (МПК) была восстановлена справедливость и сняты все ограничения как с россиян, так и с белорусских параатлетов. Однако почти сразу же представители 33 западных стран выпустили совместное заявление, выражавшее несогласие с подобным решением. Примечательно, что инициировано оно было англичанами и размещено на официальных информационных ресурсах правительственных учреждений Великобритании, что явно указывало на организаторов очередной политической провокации в спорте. Но то, что «англичанка гадит», в нашей стране знают уже более 150 лет. Наши противники даже обратились в международный спортивный арбитражный суд в Швейцарии, но получили отказ по всем статьям. После чего затаились на время.

Участие в итальянских Играх далось нашим спортсменам нелегко.

Хотя все ограничения на национальную символику были сняты, распределение квот для стран — участниц Паралимпиады было давно завершено, да и отборочные соревнования уже состоялись. Более того, в октябре стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), Международный союз биатлона (IBU) и Международная федерация керлинга не позволяют нашим параатлетам участвовать в международных соревнованиях, что делает невозможным их квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане, о чем сообщил глава МПК Эндрю Парсонс.

В итоге в Италию двусторонние приглашения (вместо отказавшихся от участия в Играх по тем или иным причинам спортсменов из других стран) получили шесть россиян. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Самыми первыми на Паралимпиаду 28 февраля отправились представители штабной группы нашей сборной, чтобы принять места проживания параспортсменов и необходимый инвентарь у организаторов Игр, а также принять участие в соответствующих организационных совещаниях. Последними в Милан прилетели 4 марта наши спортсмены и сопровождающий их персонал по парасноуборду.

* * *

На этом рассказ о силе духа и вере в объединяющую силу спорта заканчивается. И начинается рассказ совсем о другой стороне Паралимпиады.

Все тайное рано или поздно становится явным. И именно те, кто громче всех кричал о том, что Россия якобы использует спорт для продвижения своих «имперских» амбиций, в конечном итоге сами на полную катушку тащат на арены стадионов свою политическую мерзость.

12 февраля украинского скелетониста Гераскевича выгнали (после долгих увещеваний, в том числе и лично президентом МОК Кирсти Ковентри) с зимней Олимпиады за попытки устроить политическую провокацию во время стартов со своим так называемым шлемом памяти. Поняв, что с МОК не прошло, спортивные чиновники из этой страны переключились на Паралимпиаду. Заявив 20 февраля, что будут бойкотировать церемонию открытия из-за участия в ней российских и белорусских атлетов. К этому демаршу тут же присоединились Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Нидерланды. Всего же по состоянию на 5 марта представители украинских спортивных структур утверждают, что в бойкоте якобы примут участие представители 14 стран. Помимо вышеперечисленных это еще Канада, Хорватия, Германия, Австрия, Румыния и Великобритания. Польша вообще дошла до того, что планирует прерывать трансляцию Игр, когда в кадре будут появляться российские спортсмены.

Почему «якобы»? Потому что инициаторы бойкота, как всегда, выдают желаемое за действительное. Некоторые страны сами ничего такого не говорили, некоторые, как, в частности, Германия и Чехия, уже сообщили, что пропускать церемонию открытия 6 марта в Вероне будут не по политическим соображениям, а потому, что их спортсмены уже находятся в месте проведения соревнований и некоторые из них уже не только тренируются, но и соревнуются, так как некоторые дисциплины стартуют раньше официального открытия Игр.

Тем не менее ситуация и правда очень серьезная. Не только для нас, но и для Международного паралимпийского комитета. О чем прямо говорят его президент Эндрю Парсон и директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс. Последний, кстати, сообщил, что если кто-то и не появится на церемонии открытия, то хуже от этого будет только ему, а флаги всех стран — участниц Игр все равно появятся на параде, где их будут нести волонтеры.

Эндрю Парсон со своей стороны беспрестанно напоминает об объединяющем духе Игр и праве всех людей заниматься спортом независимо от их национальности. Потому что проблем у него и без украинских провокаций хватает — война в Иране вообще сделала затруднительной для некоторых паралимпийцев дорогу в Италию. А участие иранского спортсмена так и вовсе неопределенно до сих пор.

Есть такая мудрая пословица: «Кто о чем, а вшивый о бане». Она ярко характеризует всю суть протестов и бойкотов различных спортивных еврочиновников против объединяющей миссии спорта. Особенно спорта паралимпийского.