Каждый шестой россиянин следил за Олимпиадой в Милане. Исследование «Чемпионата»

Спортивный портал узнал, за кого болели в России и какие виды спорта пользовались особой популярностью.

После завершения Олимпиады «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) совместно с консалтинговой компанией Wanta Group провели социологическое исследование среди российской аудитории и выяснили, кто смотрел Олимпиаду, за какими видами спорта следили чаще и какую страну поддерживали в том или ином виде соревнований.

Что смотрели больше всего

Хоккей, фигурное катание, биатлон и лыжные гонки традиционно считаются самыми популярными олимпийскими зимними видами спорта в мире. Российская аудитория не стала исключением. Стоит отметить, что отчетливо прослеживается гендерное различие: фигурное катание особенно популярно среди женщин (88%), хоккей – среди мужчин (43%). Однако лыжные гонки смогли найти баланс между мужской (16%) и женской (15%) аудиториями.

Ски-альпинизм, бобслей и санный спорт оказались на последних местах рейтинга, эти виды спорта не пользовались популярностью у российской аудитории.

Как следили

В российских спортивных СМИ зимние Олимпийские игры освещались довольно масштабно. Отечественная аудитория наблюдала за Олимпиадой через разные источники информации и различными способами. Так, 58% населения (из тех, кто следил за ОИ-2026) смотрели трансляции, 40% читали новости, 38% отдали предпочтение обзорам и хайлайтам.

За кого болели

В Олимпиаде в Италии участвовали 94 страны. Россию представляли 13 спортсменов в семи видах спорта. Основная часть российской аудитории из тех, кто следил за ОИ-2026, поддерживала нашу страну в фигурном катании (92%) и лыжных гонках (86%). Симпатии остальной части аудитории сместились в сторону Казахстана, США, Норвегии, Беларуси и Канады.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Наши исследования показывают, что россияне по-прежнему следят за Олимпийскими играми. Приятно отметить, что бОльшая часть аудитории искренне переживает за успехи наших спортсменов. Это доказывает глубокую привязанность нашей страны к спорту и подтверждает, что олимпийские ценности остаются источником вдохновения и гордости для каждого из нас».

В исследовании участвовали жители крупнейших городов-миллионников России старше 12 лет. Респонденты представляли Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Пермь, Нижний Новгород. Офлайн-опрос проходил в период с 26 февраля по 1 марта 2026 года. Интервьюеры задали вопросы 1056 респондентам и узнали, как россияне следили за Олимпийскими играми.

Основные результаты исследования:

72% населения слышали об Олимпиаде, но следил только каждый шестой;

осведомленность особенно высока среди аудитории 35+ (83%);

среди тех, кто интересуется спортом как зрелищем (просмотр матчей и турниров), показатели знания об ОИ высокие – 81%;

наибольшее внимание аудитории привлекли: фигурное катание (78%), хоккей (20%), лыжные гонки (16%);

модель потребления контента распределилась следующим образом: 58% смотрели трансляции, 42% читали новости, 38% смотрели обзоры и хайлайты;

в трех самых популярных дисциплинах российская аудитория болела за:

фигурное катание. 92% населения поддерживали Россию, 14% – США; хоккей. 31% населения поддерживали Канаду, 14% – США; лыжные гонки. 86% населения поддерживали Россию, 7% – Норвегию;

55% населения не знают, в каких именно дисциплинах участвовала Россия, 45% смогли дать какой-либо ответ и 43% смогли корректно назвать хотя бы один вид спорта.

Общие выводы в рамках исследования

Выше среднего (56%) доля тех, кто слышал об Олимпиаде, но не следил за ней. Среди мужчин (62%) и аудитории 35+ (71%) Олимпиада остается заметным информационным событием, но чаще воспринимается как часть общей спортивной повестки, а не как повод к активному вовлечению.

Около 8 млн человек посмотрели соревнования зимних Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) в онлайн-кинотеатре Okko. Олимпиада-2026 стала крупнейшим спортивным событием в истории платформы.

В общей сложности было разыграно 116 комплектов наград. Медальный зачет выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоеванных золотых медалей в рамках одной зимней Олимпиады. Олимпийские игры – 2030 пройдут во Франции.