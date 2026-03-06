В МИД Украины солгали о бойкоте Румынией церемонии открытия Паралимпиады

Чиновники других стран не должны говорить от имени Румынии. Об этом заявил председатель Паралимпийского комитета Румынии Эдуард Новак, комментируя заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о бойкоте ряда стран, включая Румынию, церемонии открытия Паралимпиады в Италии.

"Я не знаю, откуда взялась эта информация, - приводит комментарий Новака агентство Agerpres. - Я не понимаю, когда министр иностранных дел другой страны говорит от имени Румынии".

Он добавил, что зимние Паралимпийские игры - это аполитичное событие.

4 марта Сибига написал в соцсети Х, что несколько стран, включая Румынию, подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года 6 марта в знак протеста против действий Международного паралимпийского комитета (МПК), разрешившего российским и белорусским спортсменам выступать на Играх под своими флагами.

Паралимпиада завершится 15 марта.