Валуев заявил, что МОК отправился к праотцам

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

«Международный олимпийский комитет сдох уже давно. Политическая ситуация в мире такова, что она не позволяет двояко трактовать действия США и Израиля. Вопросы, которые сейчас задают МОК, звучат в контексте действий, которые они уже осуществили в отношении Беларуси и России. И ответы МОК на эти вопросы не в его пользу», - заявил Валуев.

Ранее вооруженные силы Израиля и США заявили о начале военной операции против Ирана и нанесли удары по территории исламской республики. В ответ Иран атаковал военные базы США и Израиля.

Комментируя ситуацию, в МОК, на вопрос о возможных санкциях в отношении стран‑участниц конфликта, заявили, что принцип нейтралитета будет «маяком надежды для мира, потрясенного конфликтами и трагедиями, где гибнут люди».

Кроме того, в МОК отметили, что «резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы резолюцией».

В 2022 году после начала специальной военной операции Россия была незамедлительно отсранена от всех международных соревнований.