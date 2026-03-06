$78.1990.79

«Трамп и Месси 👑. Чемпионы». Белый дом опубликовал фотографии президента США с футболистами «Интер Майами»

Белый дом выложил фотографии Дональда Трампа с Лионелем Месси и другими футболистами «Интер Майами».

Белый дом опубликовал фотографии Трампа с футболистами «Интер Майами»
Делегация «Интера» встретилась с Трампом в Белом доме по случаю первой в истории победы клуба в Кубке МЛС в ноябре 2025 года.

«Чемпионы. Президент США [Дональд Трамп] и Месси 👑», – написали в X Белого дома.
