В IPC объяснили отказ выдавать телефоны российским паралимпийцам

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс объяснил санкциями отказ в выдачи эксклюзивным смартфонов Samsung российским атлетам на Паралимпийских играх 2026 года. Его слова передает «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«В целях соблюдения действующих санкционных законов распространение этих устройств среди спортсменов из определенных стран запрещено», — объяснил Спенс.

На Олимпийских играх 13 российских спортсменов также не получили телефоны.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.