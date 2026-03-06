Экс-боец Монсон высказался о сменивших гражданство российских спортсменах

Российский боец и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон заявил «Матч ТВ», что считает предателями спортсменов из России, сменивших гражданство.

© Матч ТВ

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а в мае 2023 года отказался от американского.

— Это политика. У российских спортсменов отнимают флаг, гимн. При этом США вторглись в Ирак, Афганистан, Ливию, сейчас поддерживают геноцид в Палестине. Израильских спортсменов никто не отстраняет, они едут на Олимпиаду. Это абсолютное лицемерие.

— А те, кто уезжает из России и меняет гражданство?

— Знаете, до свидания, не возвращайтесь. Предали страну, где родились, где научились всему. Спортсмена делают тренеры, залы и страна. Если ты уезжаешь в трудное время, то прощай, — сказал Монсон в эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».