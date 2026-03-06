Иран отказался от участия в Паралимпиаде

Паралимпийская сборная Ирана отказалась от участия в зимних Играх-2026 в Италии, сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом стало известно сегодня, 6 марта, в день открытия спортивного форума.

Известно, что в турнире должен был выступить один иранский спортсмен. Это лыжник Абулфазл Хатиби Мианаеи.

Ранее президент МПК Эндрю Парсонс высказался по поводу участия российских и белорусских спортсменов на Играх-2026 с флагом и гимном. Он отметил, что в организации уважают все мнения касательно этого вопроса. В качестве знаменосцев сборной России на параде спортсменов выбраны лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.