Повар Неймара подала в суд на футболиста и требует почти 43 тысячи евро

Повар, работавшая в доме бразильского футболиста Неймара, подала иск в суд из-за предполагаемых нарушений трудового договора. Женщина требует выплатить ей около 43 тысяч евро. По словам заявительницы, условия контракта систематически не соблюдались, а рабочий день значительно превышал установленный график.

Сотрудница работала в особняке футболиста в Мангаратибе (штат Рио-де-Жанейро) с июля прошлого года по февраль текущего. Согласно договору, ее смена должна была длиться с 7:00 до 17:00 с понедельника по четверг и до 16:00 по пятницам. Однако, как утверждается в иске, фактический график часто был намного длиннее. Повар заявляет, что нередко проводила на работе более 14 часов в сутки. В дни, когда в доме проходили мероприятия, она могла оставаться на кухне до 23:00 или даже до полуночи, готовя еду для большого числа гостей иногда до 150 человек.

В жалобе также говорится о высокой физической нагрузке. По словам женщины, ей приходилось переносить куски мяса весом около 10 килограммов, контролировать работу холодильников, а также заниматься погрузкой и разгрузкой продуктов, привезенных из супермаркета.

Заявительница утверждает, что из-за постоянных нагрузок у нее появились проблемы со спиной и тазобедренным суставом. Она отмечает, что проходила медицинские обследования, чтобы подтвердить полученные травмы.

Кроме того, в иске указано, что сотрудницу иногда привлекали к работе по выходным, а полноценный обеденный перерыв предоставлялся не всегда. Согласно бразильскому трудовому законодательству, при рабочем дне более шести часов перерыв должен составлять не менее одного часа.

Официальная зарплата повара составляла около четырех тысяч реалов (примерно 650 евро). С учетом переработок и премий ее доход доходил до 7,5 тысячи реалов (около 1225 евро) в месяц.

Всего женщина требует выплатить 262 тысячи реалов (почти 43 тысячи евро). В эту сумму входят выходное пособие, компенсация переработок, штрафы, выплаты из фонда выходных пособий, а также компенсация морального вреда и медицинских расходов. Об этом сообщает бразильское издание Metropoles.

34-летний Неймар сейчас выступает за бразильский клуб «Сантос. В январе 2025 года он вернулся туда после перехода из «Аль‑Хиляля. Ранее футболист играл за Барселону и ПСЖ.

Ранее суд взыскал более 825 тысяч рублей с посетителя Эрмитажа, севшего на трон Павла I. Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Представители музея указали, что пострадали уникальные экспонаты XVIII века: трон магистра Мальтийского ордена и золоченая подножная скамеечка.