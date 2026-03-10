Умер экс-тренер молодежных сборных России по хоккею

Бывший тренер по физической подготовке молодежных сборных России и ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Балабанов умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской "Лады".

Причины смерти не сообщаются.

Балабанов работал в "Ладе" с 2023 по 2025 год. Также он работал с молодежными сборными России, был в системе московского ЦСКА. С 2014 по 2018 год он был тренером "Сочи", позднее работал в нижнекамском "Нефтехимике".