Роднина: МОК пора вернуть флаг и гимн российским спортсменам

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен снять ограничения с российских спортсменов.

— Конечно, это очень значимое событие (о допуске россиян на Паралимпиаду-2026 с флагом и гимном). Радует, что наших ребят допустили с национальной символикой, гимном, флагом — это достойно. Но главное ведь было показать результат, гимн и флаг — прекрасно, но люди его видят только в случае побед. А без побед остается только национальная форма. Поэтому мы очень рады за победы наших паралимпийцев и благодарны им.

— Если Паралимпиада пройдет безопасно и без конфликтов с участием россиян, поможет ли это вернуть флаг и гимн и олимпийцам? Понимаете, тут же вопрос не в безопасности и приличном поведении наших спортсменов. МОК принял вот такое решение, оно абсолютно политическое, которое пора отменить и вернуть все на свои места. Каким‑то спортивным организациям просто надо пошире открыть глаза и вспомнить, что есть такая номинация, как честная игра, — сказала Роднина.

Паралимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 15 марта. В состязаниях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина на Паралимпийских играх завоевала золотую медаль в супергиганте. После этого в честь ее победы на церемонии награждения прозвучал российский гимн и был поднят флаг РФ.