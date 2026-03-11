ОКР станет учредителем «Советского спорта»

Дегтярев: «ОКР принял решение стать учредителем «Советского спорта». Мы в стадии оформления сделки»
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что ОКР принял решение стать учредителем издания «Советский спорт», стороны оформляют сделку.
— Акционеры и владелец газеты принял решение о ликвидации печатного издания. ОКР принял решение стать учредителем «Советского спорта», забрать весь коллектив. Мы в стадии оформления сделки. Вся редакция вместе с руководством переходят в ОКР. ОКР на 50 лет получает право на товарный знак «Советский спорт», — передает слова Дегтярева корреспондент «Матч ТВ».