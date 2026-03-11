Иранская футболистка отказалась от убежища и выдала его расположение

Футболистка сборной Ирана, получившая гуманитарную визу в Австралии, решила отказаться от убежища и вернуться на родину, при этом раскрыв местоположение остальных членов команды в ходе обращения в иранское посольство. Об этом сообщает ESPN.

© Вечерняя Москва

Имя футболистки не называется, но известно, что она и один из тренеров подали запрос на предоставление убежища 10 марта. Однако на следующий день она изменила свое решение и связалась с посольством. Глава МВД Австралии Тони Берк сообщил, что в процессе обращения спортсменка раскрыла информацию о местоположении еще шести членов команды, которые позднее были переведены в другое место.

3 марта сообщалось, что футболистки сборной Ирана отказались исполнять гимн во время открытия матча. Спортсменки во главе с капитаном перед началом матча против Южной Кореи сохранили молчание. При этом тренер сборной в этот момент улыбалась. Некоторые пользователи Сети поддержали девушек. В социальных сетях писали, что «именно так должен выглядеть настоящий феминизм».

Спустя некоторое время оказалось, что произошедшее приравняли к госизмене, которая карается смертной казнью.