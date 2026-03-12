Российские спортсмены допущены на церемонию закрытия Паралимпиады

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все наши спортсмены примут участие в церемонии закрытия. Все изъявили желание. Ограничений со стороны IPC нет», — сказал Рожков.

Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет 15 марта в Кортина‑д'Ампеццо.

В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.

Россияне завоевали семь наград. В активе сборной четыре золота, одна серебряная и две бронзовые медали.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.