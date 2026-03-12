Глава ПКР высказался о ситуации с заявлением украинцев на Паралимпиаде

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что представители украинского спорта всегда недовольны и на их заявления уже никто не обращает внимания.

© Паралимпийский комитет России

Ранее МИД, а также Министерство молодёжи и спорта Украины выпустили совместное заявление о возможном бойкоте Паралимпийских игр, если организаторы не пересмотрят решение об участии в турнире россиян и белорусов с национальной символикой. 11 марта Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет (IPC) в дискриминации в свою сторону и наличии «особого партнёрства» с комитетами России и Белоруссии. Среди прочего, там пожаловались на «беспрецедентное давление IPC на украинскую команду».

— У них уже идет агония. То им не так, то не эдак. Мы уже устали отвечать на непонятные вопросы о политике. Давайте говорить о спорте. Здесь, в Италии, выступают наши великие спортсмены, они берут золото. А на заявления украинцев уже никто не обращает внимания. От них все устали. МПК сделает на этот счет официальное заявление, — передает слова Рожкова корреспондент «Матч ТВ».

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.