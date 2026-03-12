Министр спорта РФ прокомментировал бойкот немцев на Паралимпиаде

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что спортивные организации должны осуждать неуважительное отношение в сторону россиян после отказа немецких лыжников от снимка с Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным на Паралимпиаде. Его слова приводит пресс-служба Минспорта.

«На международных спортивных площадках флаг России будет развеваться, а гимн звучать все чаще, а визгливое меньшинство продолжит скукоживаться. А отдельные жалкие попытки как-то выразить свое «фи» нашим спортсменам должны получить осуждение со стороны Международного паралимпийского комитета и других спортивных организаций», — сказал Дегтярев.

10 марта Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Синякиным завоевала золотую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на Паралимпийских играх в Италии.

Во время церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман отвернулись и не снимали гимн России, а позднее на общем фото держались поодаль от Багиян и ее сопровождающего и отказались от совместного селфи. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.