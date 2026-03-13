Министр спорта РФ высказался об отсутствии наказания для США и Израиля

Дегтярев об отсутствии наказания для США и Израиля: «Двойные стандарты стали выпуклыми как никогда»
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает, что МОК не должен применять олимпийские принципы избирательно.
«Мировой спорт находится на важной развилке. Международный олимпийский комитет останется под влиянием отдельных государств и политических союзов либо на деле реализует прекрасные слова из своего недавнего заявления – о том, что «спорт должен оставаться маяком надежды и объединяющей силой». Кто же будет с этим спорить? Особенно если не применять олимпийские принципы избирательно. Почему на фоне олимпийского перемирия одни страны, как США и Израиль, могут вести военные операции без последствий для своих спортсменов, а другие, например Россия, – нет? Сейчас эти двойные стандарты стали выпуклыми как никогда. Несмотря на кричащую дискриминацию, Россия не имеет исторического права рвать остатки связей с олимпийским движением, как бы это ни казалось соблазнительным. Наша страна стояла у истоков международного спорта. Генерал Алексей Дмитриевич Бутовский входил в число первых 13 членов МОК в 1894 году, российские спортсмены участвуют в Играх с 1900 года, а в марте мы отмечаем 115-летие нашего национального олимпийского комитета. Историю двух тысяч олимпийских медалей, многократные победы в общекомандном зачете, организацию двух Олимпиад в нашей стране невозможно перечеркнуть. Кроме того, если мы аннулируем остатки отношений с МОК и международными федерациями, сами начнем запрещать нашим спортсменам ездить на соревнования пусть и в индивидуальном качестве, то хуже станет, прежде всего, российскому спорту. Без регулярных международных соревнований невозможно сохранять конкурентоспособность атлетов — это билет в один конец. Нет побед – нет стимулов для развития. Именно поэтому даже ограниченное участие наших спортсменов в последних международных соревнованиях стало важным этапом работы над полноценным возвращением. На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо от нас выступала в основном молодежь. На Паралимпиаде тоже не полный состав, но уже лидеры, благодаря которым в Италии не раз звучал гимн России и поднимался флаг. Соперники, как правило, воспринимали нашу национальную символику с уважением. Это показало, что на уровне спортсменов и болельщиков никакого антагонизма нет. Атмосфера остается спортивной и в целом здоровой, а сторонники бойкотов и скандалисты – это крикливое меньшинство. От них устали все», – написал Дегтярев.
