Александр Мостовой: «К нам не относятся с уважением. На 1-м месте блогеры, которые рассказывают про футбол или хоккей, не зная как по мячу ударить и клюшку держать. Зато там подписчиков…»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о современном обществе.

Мостовой раскритиковал современное общество
«У нас, видишь, как, своих не совсем любят, не совсем уважают. Поэтому так и происходит. В СССР такого не было. Всегда уважали, уважительно относились. Как мы говорим всегда, старшее поколение. Поэтому мы на этом и воспитываем наше поколение, потому что я всегда как бы с уважением относился. И хочу, чтобы и к нам так относились, но, к сожалению, в сегодняшнее время так не относятся. У нас на первое место выходит блогер, который там что-то рассказывает про футбол или там еще про хоккей, который не знает, как по мячу ударить и как клюшку держать. Зато у него там подписчиков… Кошмар – раньше фанатов было столько, а теперь подписчики», – сказал Мостовой.
