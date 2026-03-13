Трамп хотел бы увидеть в бою ушедшего из спорта Хабиба

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть бой между боксером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым — при этом последний уже завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соцсети Пола.

Во время встречи Трампа и Пола, спортсмен спросил у главы Белого дома, бой с каким противником тот хотел бы увидеть. Трамп ответил, что это был бы бой против Хабиба.

«Наверное, Хабиб, как насчет Хабиба?» — сказал Трамп.

На это Пол ответил, что согласен с таким выбором.

Напомним, что 37-летний Нурмагомедов одержал 29 побед и ни одного поражения в ММА. В 2018 году он стал чемпионом UFC в легком весе, а в 2020 году Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.