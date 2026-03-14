Трампу могут запретить посещать ЧМ и ОИ из-за долга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на заседании исполкома во вторник рассмотрит возможность введения санкций в отношении Дональда Трампа и других официальных представителей США из-за долга страны перед организацией, сообщает агентство Associated Press.

Одним из возможных вариантов является запрет официальным лицам посещать крупные спортивные мероприятия. США не платят членские взносы с 2023 года, задолжав 7,4 млн долларов.

Позже WADA заявило, что проект санкций обсуждается с 2020 года и не будет применяться задним числом. Таким образом, он не затронет ЧМ-2026, Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе и Игры-2034 в Солт-Лейк-Сити. Решение о ратификации новых правил будет принято советом учредителей в ноябре.

США приостановили выплату членских взносов в WADA на фоне затяжного конфликта с Антидопинговым агентством США (USADA). Американская сторона задолжала организации 3,6 млн долларов за 2024 год и 3,8 млн за 2025-й. Утвержденный бюджет США предусматривает выделение 3,7 млн на эти цели, однако средства заблокированы до проведения аудита WADA независимыми экспертами.