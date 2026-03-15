Журова оценила участие России в Паралимпиаде с флагом и гимном

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила участие России в Паралимпиаде 2026 года в Италии с флагом и гимном. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я очень на это надеюсь», — заявила Журова, комментируя вопрос, сможет ли успех Паралимпиады побудить Международный олимпийский комитет (МОК) восстановить права всех российских атлетов.

По ее мнению, текущие события с участием США, Израиля и Ирана ясно показывают: мировые конфликты неизбежны, от них не уйти, ведь такова природа человека.

Для МОК и его президента Кирсти Ковентри сейчас исторический шанс заявить, что спортсмены не несут ответственности за политику своей страны. Это возможность вернуться к фундаментальным принципам олимпийского движения, где спорт стоит выше политики и показывает пример политикам.

Сборная России стала третьей в медальном зачете зимней Паралимпиады-2026. Россияне завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. Выше российской команды оказались только сборные США и Китая.