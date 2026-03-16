Выяснилось, как Путин отреагировал на успехи россиян на Паралимпиаде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава страны Владимир Путин остался доволен выступлением российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 в Италии.

«Президент Путин направлял поздравительные телеграммы всем нашим паралимпийцам, которые заняли призовые места. Ну и, разумеется, вместе со всей страной президент радуется такому блистательному выступлению», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Сборная России на Паралимпиаде-2026 заняла третье общекомандное место. Отечественные паралимпийцы выступали на итальянских аренах в составе из шести человек. На их счету восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды.