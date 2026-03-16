Американский журналист ждет допуска россиян с флагом и гимном к ОИ‑2028

Успешное выступление российских спортсменов с флагом и гимном на зимних Паралимпийских играх‑2026 почти наверняка предвещает снятие санкций с российского спорта и полноценный допуск для выступления на летней Олимпиаде в Лос‑Анджелесе, заявил в статье для портала «3 Wire Sports» американский журналист Алан Абрахамсон.

Сборная России в составе шести спортсменов заняла третье место в медальном зачете на Паралимпиаде в Италии. Российские спортсмены на Играх добыли восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Абрахамсон написал статью с заголовком «Паралимпиада доказала: россияне заслуживают права участвовать в соревнованиях. Теперь — Лос‑Анджелес 2028 и Олимпийские игры».

— Возвращение россиян на Паралимпийские игры ознаменовалось лишь несколькими, и в целом незначительными, инцидентами. Успешное — иначе и не скажешь — возвращение россиян на Паралимпийские игры почти наверняка предвещает не только то, что вероятно, но и то, что, несомненно, должно произойти далее. Предположительно, если не вероятно, уже на следующих Играх в Лос‑Анджелесе в 2028 году. Это путь вперед. Для всех участников Олимпийских и Паралимпийских игр. Совершенно очевидно, что закладывается основа для возвращения России на Игры 2028 года. Юношеские Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут этой осенью в Дакаре, скорее всего, послужат тестовым мероприятием для МОК — чтобы проверить, сможет ли МОК, подобно Паралимпийским играм, также сосредоточиться на спорте. Российские спортсмены не должны быть членами армии или полиции? Да ладно. Так поступают все. Американцы, французы и другие страны не только отправляли военнослужащих на зимние Олимпийские игры в Италию, но и праздновали их успехи. Спортсмены не несут ответственности за действия своих правительств — этот урок был болезненно продемонстрирован бойкотом Московских Олимпийских игр 1980 года, инициированным США, — и миссия Игр состоит в том, чтобы объединить спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов на службе человечеству. Все значит все. Олимпийские игры не соответствуют тому, какими их описывает Европа или Соединенные Штаты. Или кто‑либо еще. МОК сможет выполнить свою миссию по прославлению человечности только в том случае, если, как и прежде, все означает все. Пусть русские соревнуются. И давайте все вместе, помня о нашей общей человечности, перейдем этот мост примирения и мира в духе надежды на лучший мир. Как гласит нынешний олимпийский девиз — вместе, — говорится в тексте статьи.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо проходили 6 — 15 марта. Российские спортсмены выступили на Паралимпиаде с национальными флагом и гимном впервые с 2014 года.