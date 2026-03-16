Журова: МОК загнал себя в угол

Политическое давление на российских спортсменов затруднило проведение соревнований.

Государства получили возможность самостоятельно решать, с кем проводить подобные мероприятия. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

«Если вы хотите наказать страну какими-то политическими репрессиями за что-то, то делайте это на площадках, которые для этого были созданы: ООН, Совет безопасности и так далее. Вот там это обсуждайте и всякие санкции применяйте там, а не через МОК, манипулируя спортсменами. Они просто перекладывают ответственность на МОК, не справляясь сами в ООН. Они рушат судьбы, нарушают права человека. Они загнали себя в угол тем, что им сейчас придётся принимать решение для себя и унифицировать эту всю систему, иначе дальше пойдёт то же самое: кто-то не поедет в Малайзию, кто-то в Израиль, кто-то ещё куда, соревнования проводить будет сложно, кто-то кому-то руку не будет жать. Им сейчас на ближайшем большом конгрессе надо будет эти вопросы поднимать».

Ранее Михаил Дегтярёв прокомментировал заявление МОК об объединении вокруг спорта. Это обращение можно рассматривать как сигнал к скорому снятию ограничений с российских атлетов, заявил министр спорта РФ.