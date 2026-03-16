Филиппов рассказал о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях

«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, что лыжник Савелий Коростелев не стал забирать гусарские презервативы после соревнований в Италии.
В феврале в Олимпийских деревнях Милана и Кортина-д’Ампеццо сообщали о дефиците средств контрацепции, на что Коростелев пошутил: «Ни гондонов, ни смартфонов» (имея в виду, что организаторы также не подарили российским атлетам смартфоны от спонсоров). Позже Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»
– Вы лыжнику Савелию Коростелеву гусарские презервативы передали?
– Нет, не передал, он отказался, – цитирует Филиппова ТАСС.
Также Филиппов ответил на вопрос о порноактрисе Мэри Рок, которая предложила Коростелеву «16-часовой секс-марафон» в случае завоевания медали на Олимпиаде.
– Не было подобных предложений, как Савелию Коростелеву от порноактрисы?
– Ха-ха, нет. Таких предложений мне не поступало.
– Савелий справился бы с ней за 16 часов?
– Он вроде бы говорил, что ему это много. Мне кажется, если с небольшими перерывами на еду и воду, можно и справиться, – приводит слова Филиппова Sport24.
Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях