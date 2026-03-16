«Обидная ситуация»: Глейхенгауз о дефиците презервативов на Олимпиаде-2026

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз в интервью Иде Галич высказался о нехватке презервативов на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Здесь для меня даже немножко обидная ситуация — я их (презервативы) не видел, когда заселялся, если честно! У меня их изначально не было в номере. На Олимпиадах, на самом деле, не самые комфортные условия для проживания», — сказал Глейхенгауз.

Средства контрацепции закончились всего за три дня, несмотря на то, что для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов.

На Олимпиаде 2026 года Глейхенгауз сопровождал российскую фигуристку Аделию Петросян, которая заняла шестое место в соревнованиях девушек-одиночниц.

XXV зимние Олимпийские игры прошли в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Единственную медаль сборной завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, ставший вторым.