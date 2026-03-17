Президент РФС и губернатор ЯНАО открыли «Факел Арену»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и губернатор Ямало‑Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов официально открыли в Новом Уренгое новый многофункциональный спортивный комплекс «Факел Арена».
«Факел Арена» — многофункциональный спортивный комплекс, сердцем которого является универсальный зал для футзала и других игровых видов спорта с трибунами на 1000 мест и самым современным световым оборудованием и коммуникациями для трансляций. Помимо этого, на арене предусмотрены тренировочные площадки, тренажерный зал и медицинские кабинеты.
В первом матче на новой арене сыграли сборная правительства ЯНАО, администрации Нового Уренгоя, легенды сборной России и московского «Спартака», включая Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова, Егора Титова, Рината Дасаева, Валерия Шмарова и других звезд, которыми руководил Олег Романцев.
— «Факел Арена» — современный и очень комфортный спорткомплекс, открытие которого даст новый импульс для развития футзала в Новом Уренгое и в целом на Ямале. Здесь будет выступать не только профессиональная команда «Факел Ямал», но и тренироваться воспитанники спортшколы, которая носит имя одного из лучших игроков в истории мирового футзала — Константина Еременко. Эта арена также станет домом для команд U16 и U18, которые, как мы ожидаем, присоединятся к системе соревнований ЮФЛ Футзал. Российский футбольный союз со своей стороны обязательно будет рассматривать «Факел Арену» как потенциальную площадку для проведения решающих матчей Кубка страны по футзалу, для матчей сборной России, — сказал Дюков, слова которого приводятся в релизе РФС.