Валиева посетила Московскую неделю моды: «Наши дизайнеры умеют удивлять! Теперь буду с еще большим интересом следить за новыми коллекциями»
Фигуристка Камила Валиева рассказала о посещении Московской недели моды.
«Друзья, сегодня была на Московской неделе моды, и знаете, что хочется сказать в первую очередь? Наши дизайнеры умеют удивлять! Пока изучала бренды и смотрела на моделей на подиуме, ловила себя на мысли, что разглядываю каждую деталь: как подобраны ткани, как сидят вещи, какие неожиданные цветовые решения. Это было очень красиво! Атмосфера, как и всегда на мероприятиях подобного уровня, потрясающая – без суеты и хаоса. Много красивых, увлеченных людей, живые разговоры и искренние эмоции. И конечно, гордость за то, что все это происходит у нас. Меня лично очень вдохновляет видеть, как развивается наша мода. Теперь буду с еще большим интересом следить за новыми коллекциями и открывать для себя новые имена!» – написала Валиева.
Валиева посетила Московскую неделю моды: «Наши дизайнеры умеют удивлять! Теперь буду с еще большим интересом следить за новыми коллекциями»
Валиева посетила Московскую неделю моды: «Наши дизайнеры умеют удивлять! Теперь буду с еще большим интересом следить за новыми коллекциями»
