Паралимпийская чемпионка Ворончихина назвала свое место силы

Озеро Байкал является местом силы для российской горнолыжницы, чемпионки Паралимпиады Варвары Ворончихиной. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Это правда. Там все по-другому ощущается. Я даже помню, что перед какими-то важными соревнованиями была дома - если не ошибаюсь, перед чемпионатом мира 2022 года. Приехала на берег Байкала, попросила у него силы. Я помню прямо этот момент - руку в воду окунула и попросила", - сказала Ворончихина.

Ворончихина на Паралимпиаде в Италии завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.