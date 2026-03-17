Промес признал, что ударил двоюродного брата ножом

Кэрри Кнопс, адвокат бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщил, что футболист признался в нанесении удара ножом своему двоюродному брату. Об это сообщает AD.

Сообщается, Кнопс подтвердил, что конфликт между родственниками начался из-за кражи фамильных драгоценностей. В какой-то момент произошла драка, в ходе которой «Мистер Промес нанёс один удар перочинным ножом».

При этом Кнопс подчеркнул, что Промес не имеет никакого отношения к торговле запрещёнными веществами, в чём его также обвиняют.

Напомним, в конце июня минувшего года экс-нападающий красно-белых был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.