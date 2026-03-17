Спортивный портал «Чемпионат» определит лучший авторский канал о спорте

Инфлюенсеров проанализируют с помощью данных TGStat

«Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) запустил третий сезон премии «Спортивная телега» – проекта, в рамках которого подписчики выбирают лучший авторский канал о профессиональном спорте.

Совместно с сервисом TGStat, который стал статистическим партнером премии и предоставил данные, было отобрано топ-40 тематических каналов-участников. При составлении итогового объективного списка учитывались сразу четыре метрики по 2025 году: охват постов за первые 24 часа, количество уникальных каналов с упоминанием номинантов, среднее количество пересылок на один пост, прирост количества подписчиков.

Отобранные каналы разбиты на четыре группы по 10 каналов. В ближайший месяц будут проведены голосования, по итогам которых два номинанта из каждой группы пройдут в финал. Победителей определят подписчики и читатели «Чемпионата».

Победитель «Спортивной телеги» будет награжден 21 апреля 2026 года на официальной церемонии партнера проекта – Премии СБК, ключевой награды в спортивной индустрии России. Двукратным чемпионом предыдущих лет становился Роман Кузнецов, автор канала «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт».