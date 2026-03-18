Сюткин ответил, какой хит спел бы паралимпийцам

Заслуженный артист РФ, музыкант и певец Валерий Сюткин специально для российских паралимпийцев, вернувшихся с Игр, из своих хитов спел бы песню "Красавчик". Об этом он рассказал ТАСС.

Российские атлеты завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды на завершившихся на прошлой неделе зимних Паралимпийских играх в Италии. Команда России стала третьей в медальном зачете.

"Что я бы спел им из собственного сочинения? Конечно, "Красавчик". Они настоящие красавцы, тут ничего не скажешь", - сказал Сюткин.

Музыкант рассказал, какая песня подходит для этих спортсменов.

"Песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Герои спорта" - лучшее сочинить невозможно. Надо просто исполнять и благодарить, что у нас есть такие ребята, такие замечательные люди. Это просто настоящая великолепная семерка. После чебурашки я второй символ команды, учитывая мои семь Олимпиад за плечами. На последней Олимпиаде я не делал важную и почетную работу - чествовать и иногда утешать. Здесь, к счастью, утешать не надо. Тут я все отменил, чтобы быть с командой, выразить ребятам восторг, восхищение и уважение", - пояснил он.

Сюткин рассказал, как он поддерживает спортсменов, в том числе и паралимпийцев, которые во вторник пришли на церемонию чествования в ГУМ.