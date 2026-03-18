Тарасова возмутилась недопуском российских бадминтонистов на ЧЕ

Соображения безопасности являются плохим предлогом для недопуска российских бадминтонистов, выступающих в нейтральном статусе, на чемпионат Европы в Испании. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее источник сообщил ТАСС, что руководство Европейской конфедерации бадминтона отказалось приглашать россиян на апрельский чемпионат Европы якобы из соображений безопасности. Турнир пройдет в испанской Уэльве с 6 по 12 апреля.