Тарасова возмутилась недопуском российских бадминтонистов на чемпионат Европы

ТАСС

Соображения безопасности являются плохим предлогом для недопуска российских бадминтонистов, выступающих в нейтральном статусе, на чемпионат Европы в Испании. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова возмутилась недопуском российских бадминтонистов на ЧЕ
© ТАСС

Ранее источник сообщил ТАСС, что руководство Европейской конфедерации бадминтона отказалось приглашать россиян на апрельский чемпионат Европы якобы из соображений безопасности. Турнир пройдет в испанской Уэльве с 6 по 12 апреля.

"Да, это всего лишь предлог не пускать нас. Не надоело ли им врать? В Испанию мы ездим, когда хотим, и у нас с этой страной очень большие связи", - сказала Тарасова.
ТАСС: главные новости
ТАСС: главные новости