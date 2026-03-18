Московский полумарафон "Лужники" отменили

Московский полумарафон "Лужники" в 2026 году не состоится из-за строительных работ. Об этом журналистам сообщил сооснователь Бегового сообщества Анатолий Зубко.

Полумарафон "Лужники" должен был пройти 26 августа.

"В этом году полумарафон " Лужники" не состоится из-за строительных работ", - рассказал Зубко.

Вместо полумарафона "Лужники" организаторы планируют провести Большой фестиваль бега, где все желающие могут пробежать дистанции 5 км или 10 км.