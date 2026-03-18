Выплаты призерам Олимпиады и Паралимпиады будут проиндексированы

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина единовременное денежное вознаграждение российским чемпионам и призерам Олимпиады и Паралимпиады 2026 года будет проиндексировано.

В воскресенье в Италии завершились зимние Паралимпийские игры. Сборная России в составе шести спортсменов и одного ведущего Сергея Синякина заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Наградами отметились Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина в горнолыжном спорте, Иван Голубков и Анастасия Багиян в лыжных гонках, в сноуборде также выступали Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

— Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционные вознаграждения. По вашему поручению, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мы готовим индексацию. Минспорт разработал проект постановления правительства, — сказал Дегтярев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо проходили с 6 по 15 марта. Российские спортсмены выступили на Паралимпиаде с национальными флагом и гимном впервые с 2014 года.