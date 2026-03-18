Путин лично поздравит российских победителей и призеров Паралимпиады

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет встречу и поздравит победителей и призеров Паралимпийских игр 2026 года в составе сборной России в четверг, 19 марта.

В воскресенье в Италии завершились зимние Паралимпийские игры. Сборная России в составе шести спортсменов и одного ведущего Сергея Синякина заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Наградами отметились Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина в горнолыжном спорте, Иван Голубков и Анастасия Багиян в лыжных гонках, в сноуборде также выступали Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

— Как мы и договаривались, [19 марта] у меня будет возможность всех их (российских паралимпийцев) поздравить с этим замечательным результатом лично, — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо проходили с 6 по 15 марта. Российские спортсмены выступили на Паралимпиаде с национальными флагом и гимном впервые с 2014 года.