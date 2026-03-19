Апелляционный суд Амстердама постановил допросить экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса в рамках подготовки к слушанию дел по существу.

Напомним, Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня прошлого года. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на родственника с ножом. СМИ сообщали, что потерпевшим был двоюродный брат Квинси.

На предварительном слушании во вторник адвокаты Промеса признали, что он нанес ножевое ранение родственнику, утверждая, что пострадавший украл семейные драгоценности. При этом представители футболиста отрицают его причастность к контрабанде наркотиков.

«Апелляционный суд Амстердама постановил, что обвиняемый должен быть допрошен полицией», – сказала пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн.

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила ТАСС, что Промес останется под стражей до следующего предварительного слушания.

«Промес остается под стражей до следующего предварительного слушания, которое состоится в течение ближайших трех месяцев. Кстати, защита Промеса не ходатайствовала о его освобождении из-под ареста», – сказаал Зейстра.

Слушания по делу Промеса по существу запланированы на 30 ноября и 2 декабря.