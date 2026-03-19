Путин наградил российских паралимпийцев

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы российских паралимпийцев, успешно выступивших на минувших Играх-2026 в Италии. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сообщается, что спортсмены награждены за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XIV Паралимпийских зимних играх 2026 года в Итальянской Республике. В число атлетов, представленных к награде, вошли Варвара Ворочнихина, Алексей Бугаев (оба — горные лыжи), Анастасия Багиян, Иван Голубков (оба — лыжные гонки), а также Сергей Синякин — инструктор-ведущий Анастасии Багиян.

Также президент наградил тренеров спортсменов.

Сборная России, которую на Паралимпийских играх — 2026 представляли шесть спортсменов, выступающих с флагом и гимном страны, заняла третье место по итогам медального зачёта Игр. Суммарно россияне выиграли на Паралимпиаде 12 наград. Из них восемь — золотые, одна — серебряная и три — бронзовые.