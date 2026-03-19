Денис Глушаков: «Для меня московских пробок не существует. Мне на машине передвигаться удобнее, чем на метро»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что ездит на машине и не использует метро.

«Последний раз в метро я был очень давно. Хорошо сохранились воспоминания, как заходил туда после матча с «Тереком». Тогда болельщики на поле выбежали, а я в метро побывал. У нас была фотосессия, мы с Димой Комбаровым проехались. С тех пор, может быть, однажды пару станций проехал. Мне на машине передвигаться удобнее. Для меня московских пробок не существует», – сказал Глушаков.
