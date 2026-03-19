Адвокат Смолова прокомментировала слухи вокруг драки

Варвара Кнутова, адвокат экс-форварда сборной России Федора Смолова, опровергла, что футболист сломал потерпевшему глазницу во время драки в «Кофемании».

В сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В среду стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

– Какие были получены травмы? СМИ писали, что Федор Смолов сломал потерпевшему не только челюсть, но и стенку глазницы.

– Федор не ломал никакую глазницу. Перелом правой глазницы – это старая травма потерпевшего. А Федор ударил по челюсти слева.

– Вы собираетесь просить суд прекратить уголовное дело в отношении футболиста?

– Когда дело попадет в суд, будем подавать ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. А дальше как решит суд, но при такой фактуре оснований в отказе не имеется, даже с натяжкой, – сказала Кнутова.