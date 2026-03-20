Российские паралимпийцы попали в базу «Миротворца»

Пятеро российских паралимпийцев попали в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Речь об Алексее Бугаеве, Варваре Ворончихиной, Иване Голубкове, Анастасии Багиян, а также ее спортсмене-ведущем Сергее Синякине. Спортсменов обвинили в героизации российских военных, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее в базу «Миротворца» попал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Это произошло после того, как он выступил против санкций в отношении российских сборных и клубов.

На Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо российская сборная, в которую вошли шесть атлетов, завоевала 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Команда стала третьей в общем зачете.