Подсчитано, сколько человек в России занимаются спортом

84 169 943 человек в России занимаются спортом, это 62,6% населения в возрасте от 3 до 79 лет.

Данные приводятся в статистическом отчете Министерства спорта РФ за 2025 год.

По сравнению с 2024-м количество занимающихся спортом выросло на 3,688 млн.