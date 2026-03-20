Глава ПКР рассказал, как на Паралимпиаде спас тренера от пожара

Рожков: «Я на Паралимпиаде спас Назарова от пожара. У тренера загорелся домик. Не знаю, случайно или его вывести из строя хотели»
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что у старшего тренера паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту Александра Назарова загорелся дом, в котором он жил на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо проходили с 6 по 15 марта. На Играх выступили шесть российских спортсменов, которые были допущены с национальной символикой.
— Я на Паралимпиаде Назарова спас от пожара. Мы старались, чтобы все спортсмены у нас на Паралимпиаде жили по одному, поэтому приходилось тесниться. Я забрал Назарова к себе, и через полтора часа у него загорелся домик. Не знаю, случайно или вывести его из строя хотели, — передает слова Рожкова корреспондент «Матч ТВ».
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады‑2026. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. В горнолыжном спорте выступали Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — Иван Голубков и Анастасия Багиян (с ее ведущим‑спортсменом Сергеем Синякиным), в сноуборде — Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.
