Паралимпийской чемпионке подарят квартиру

Власти Пермского края подарят трехкратной чемпионке Паралимпийских игр в Италии Анастасии Багиян квартиру. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Рад был услышать от ребят, что даже за тысячи километров они чувствовали поддержку страны и родного края. Горжусь нашими спортсменами. Такие люди лучший пример для молодежи и для всех нас. В знак признания Анастасия получит от региона квартиру", - сообщил Махонин.

Кроме того, Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин и тренер Алексей Турбин получат единовременную выплату за достижение наивысшего результата. Как пояснили ранее в Минспорта Прикамья, им будет выплачено по 3 млн. рублей.

Багиян, знаменосец российской команды на церемонии открытия в Вероне, собрала на Паралимпиаде в лыжных гонках максимальное количество золотых наград из российских участников - три. Она стала лучшей в спринте, а также на дистанциях 10 и 20 км. Девушка полностью потеряла зрение в 15 лет.

19 марта президент России Владимир Путин вручил победителям Паралимпийских игр в Италии государственные награды. Багиян и Синякин получили из рук главы государства орден Дружбы.