Экс-игрок "Челси" задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков — источник

Бывшего защитника лондонского "Челси" и "Вест Бромвич Альбион" задержали в Испании по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает Daily Mail. 47-летний экс-футболист Нил Клемент был задержан в торговом центре Riviera del Sol между Марбельей и Фуэнхиролой. При нём, а также в его жилище нашли различные наркотические вещества и наличные деньги.

После задержания он предстал перед судом, но был освобождён под залог на время расследования. Полиция изъяла у Клемента более килограмма запрещённых веществ. Операция стала частью проверки после жалоб жителей на подозрительную активность.

Нил Клемент является воспитанником "Челси", но за основную команду синих он провёл всего 4 матча (1996, 1998, 2000). Наибольшее количество матчей в карьере Клемент отыграл за "Вест Бромвич" — 295 поединков, в которых он забил 24 мяча и отдал 7 голевых передач (2000–2009).