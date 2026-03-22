Электронные паспорта спортсменов могут ввести в России в 2028 году

В России планируют внедрить электронные паспорта спортсменов в 2028 году. Это следует из документов правительства РФ, передает ТАСС.

Ожидается, что такие паспорта сделают спортивную подготовку более эффективной и помогут сохранить здоровье атлетов.

По словам авторов инициативы, сейчас люди стали больше знать о работе организма во время соревнований и тренировок, что позволяет находить талантливых спортсменов и помогать им развиваться. Поэтому необходимо внедрять современные технологии в спортивную подготовку.

Электронные документы сформируют в информационной системе "Спорт", которая является цифровой платформой со сведениями в сфере спорта и физической культуры.

