Отец игрока «Урала» рассказал о первом разговоре с сыном после его ареста

Дмитрий Секач, отец футболиста «Урала» Даниила Секача, рассказал о телефонном разговоре с сыном после его задержания полицией. Футболиста обвиняют в убийстве 48-летней женщины, он признал свою вину и сотрудничает со следствием.

«После задержания адвокат Дани добился того, чтобы мы смогли с ним созвониться. Нам удалось поговорить всего секунд 10-20, он сказал мне: «Пап, привет, со мной всё нормально». И всё, больше мы не смогли поговорить. Даня у нас сильный, он держится. Мы верим, что сможем помочь нашему сыну», — цитирует Дмитрия «РИА Новости Спорт».

По информации, опубликованной ранее, 20-летний спортсмен ворвался в квартиру на Строгинском бульваре, вооружённый ножом, болгаркой, ломом и кувалдой. Секач якобы был снабжён всем необходимым мошенниками, которые убедили его участвовать в «оперативных мероприятиях» и вскрыть сейф. Под влиянием телефонных аферистов находилась и дочь убитой женщины.