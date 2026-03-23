Умерла двукратная паралимпийская чемпионка

Двукратная победительница Паралимпийских игр в составе сборной России по лыжным гонкам среди слепых Алевтина Елесина умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Причины смерти не называются. Церемония прощания пройдет 25 марта в Екатеринбурге.

"Это невосполнимая утрата для всего российского спорта. Она была настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту. Жизненный путь Алевтины Александровны и ее достижения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих российских спортсменов. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алевтины Александровны и всем тем, кто знал этого замечательного человека. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах и в сердцах будущих поколений российских спортсменов", - говорится в сообщении.

Елесина победила в гонках на 5 км на Паралимпийских играх в 1992 и 1994 годах. Также на ее счету три серебряные и одна бронзовая награда Игр. Она является заслуженным мастером спорта России.